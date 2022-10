Spaccio di marijuana: 57enne arrestato a Settimo San Pietro

In casa involucri contenenti marijuana

Di: Redazione Sardegna Live

Nella tarda serata del 10 ottobre, a Settimo San Pietro, i Carabinieri della Stazione di Sinnai hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente un 57enne del luogo con precedenti.

I militari, durante un servizio perlustrativo, hanno proceduto alla perquisizione personale e domiciliare presso l'abitazione di residenza dell’uomo dove avrebbero rinvenuto della marijuana contenuta in due involucri di cellophane termosaldati rispettivamente del peso di 85 grammi e 219 grammi.

La droga è stata posta sotto sequestro. L’uomo, come disposto dal P.M. di turno, è stato ristretto in regime di arresti domiciliari presso la propria abitazione, in attesa dell’udienza di convalida fissata per la mattinata odierna presso il Tribunale di Cagliari.