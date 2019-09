In piazza, seduto al tavolino, a spacciare droga. Arrestato dai “Falchi

Ecco di chi si tratta

Di: Alessandro Congia

Nel pomeriggio di ieri, i “Falchi” della Squadra Mobile hanno effettuato mirati servizi antidroga, per contrastare in particolare lo spaccio di sostanze stupefacenti nei confronti di minori. In quest’ambito, nei pressi della via Euclide, i poliziotti hanno sorpreso Simone Matta, classe 1995, pregiudicato che, mentre stava seduto in un tavolo di plastica, consegnava delle dosi a dei ragazzini giovanissimi.

Gli agenti, grazie ad un servizio di appostamento, hanno accertato che Matta seduto ad un tavolo insieme ad altri ragazzi molto più giovani di lui intenti a fumare, ogni tanto manipolava una pochette di colore nero e si infilava subito dopo una mano all’interno dei pantaloni da dove prelevava qualcosa.

Il giovane è stato bloccato e gli agenti hanno trovato all’interno degli slip una bustina in cellophane trasparente con tre bande orizzontali bianche e chiusura ermetica, risultata contenere 11 pezzi di sostanza stupefacente del tipo hashish, avvolti singolarmente con della pellicola di alluminio, per un peso netto complessivo di 7,11 grammi. E’ stata anche rinvenuta la somma di 135 euro, posta sotto sequestro.