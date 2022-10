Maltempo: nubifragio a Orosei, strade e scantinati allagati | VIDEO

Disagi soprattutto nella parte bassa del paese

Di: Redazione Sardegna Live

Un violento nubifragio, che ha trasformato le strade in fiumi, si è abbattuto ieri pomeriggio a Orosei.

L'acqua però non ha raggiunto livelli preoccupanti e non ci sono stati gravi danni se non scantinati allagati, tavolini e sedie all'esterno dei bar che hanno iniziato a galleggiare. Qualche disagio anche per il traffico veicolare con le auto costrette a camminare a passo d'uomo.

Le precipitazioni hanno anche intasato i tombini stradali causando l'allagamento dei alcune strade nella parte bassa del paese. Due squadre dei Vigili del fuoco di Orosei e Nuoro sono intervenute e hanno liberato alcune abitazioni dall'acqua.

GUARDA IL VIDEO