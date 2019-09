Migliaia di studenti sardi in strada per il "Friday for future"

Da Sassari a Cagliari cortei e striscioni per difendere il pianeta

Di: Redazione Sardegna Live, foto di Ludovica Falchi

Sono scesi in strada a migliaia questa mattina. Gli studenti sardi hanno aderito alla manifestazione "Fridays for Future", organizzata dagli attivisti italiani che hanno fatto proprio il percorso di sensibilizzazione avviato dalla svedese Greta Thunberg. Le iniziative sono andate in scena da Cagliari a Sassari, Nuoro, Olbia, Iglesias, Oristano e in tanti altri centri sede di istituti superiori.

Quello di oggi è il terzo sciopero globale dopo quelli del 15 marzo e del 24 maggio. Le manifestazioni sono state appoggiate dai sindacati e lo stesso ministro dell'Istruzione, Lorenzo Fioramonti, ha diffuso una circolare mediante la quale chiedeva che i dirigenti scolastici giustificassero le assenze degli studenti per queste giornate di flash mob.

Cortei, attività all'aperto, assemblee e cartelloni avranno un unico scopo: chiedere a gran voce politiche più ecologiche abbandonando l'utilizzo indiscriminato della plastica e le fonti di energia fossili.

A Cagliari la marcia di 5mila persone è partita da piazza Gramsci. A Sassari il corteo è partito da piazza Castello.

ECCO LE IMMAGINI DA SASSARI