Sarroch. Ciclista travolto da un furgone finisce in Rianimazione

Medico 69enne in gravi condizioni

Di: Redazione Sardegna Live

Ciclista travolto da un furgone a Sarroch. Un medico 69enne è stato ricoverato in gravissime condizioni nel reparto di Rianimazione dell'ospedale Brotzu di Cagliari.

L’incidente nel pomeriggio di ieri, 10 ottobre, lungo la SS 195, al chilometro 19,700, dove l'uomo si trovava in sella alla sua bici quando, per cause da accertare, un furgone Iveco lo ha travolto.

La vittima è stata ricoverata in codice rosso e si trova ora in Rianimazione in prognosi riservata. Illeso l’uomo alla guida del furgone, un 55enne di Nuraminis.

Sul posto, oltre all'ambulanza, anche i carabinieri della Stazione di Capoterra che hanno sequestrato i mezzi coinvolti nell’incidente e avviato gli accertamenti per stabilire eventuali responsabilità.