Cagliari. Cerca di disfarsi della droga: arrestato per spaccio un 19enne

Il giovane, di nazionalità algerina, è stato inoltre denunciato per permanenza irregolare sul territorio nazionale

Di: Redazione Sardegna Live

Gli agenti della Squadra Volanti di Cagliari, impegnati costantemente nei servizi di controllo del territorio e di prevenzione anche allo spaccio di sostanze stupefacenti, intensificati nelle zone dove è maggiormente insistente tale fenomeno, hanno arrestato in flagranza di reato un 19enne, sorpreso a spacciare.

L’episodio è avvenuto nella nottata appena trascorsa, nei pressi della Piazza del Carmine, quando gli operatori della polizia hanno notato il comportamento sospetto di due giovani di origine straniera che, alla vista dei poliziotti, si sono dati a precipitosa fuga per le vie adiacenti alla piazza.

Gli agenti, dopo un breve inseguimento, sono riusciti a bloccare la fuga di uno dei due, un 19enne algerino, che nel frattempo si era disfatto di un involucro e successivamente recuperato dai poliziotti, il quale è risultato contenere circa 37 grammi di hashish.

A seguito del controllo sul giovane è stato rinvenuto del denaro contante occultato tra i suoi indumenti, presumibilmente provento dell’attività di spaccio. Il 19enne è stato accompagnato presso gli uffici della Questura, dove è stato trattenuto in stato di arresto per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio in attesa dell’udienza direttissima che si svolgerà nella mattinata odierna.

Il giovane è stato anche denunciato per essere irregolare sul territorio nazionale. La sua posizione sarà vagliata anche dai poliziotti dell’Ufficio Immigrazione della Questura, per eventuali ulteriori provvedimenti da adottare nei suoi confronti.