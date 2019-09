Moto contro auto a Elmas: paura per il centauro

L'incidente in via Cettolini

Di: Redazione Sardegna Live

Incidente stradale questa mattina nella zona industriale di Elmas, in via Cettolini.

Erano circa le 8 quando, per cause ancora da chiarire, una moto si è scontrata contro un'auto. Le condizioni del centauro sono apparse in un primo momento critiche. L'uomo è stato trasportato in ambulanza in codice rosso all'ospedale Brotzu di Cagliari. I medici hanno riscontrato un trauma toracico, dopo le prime cure si è stabilizzato e gli sono stati diagnosticati trenta giorni di prognosi.

L'automobilista ha riportato ferite non gravi.

Sul luogo gli agenti della polizia locale che hanno ripristinato la circolazione del traffico e ripulito la carreggiata. La polizia locale di Cagliari ha eseguito i rilievi del caso.