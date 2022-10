Appalti innovativi: il presidente Solinas: “Con Sardegna Ricerche ci distinguiamo anche in Europa”

“La Regione sostiene le nuove tecnologie e le soluzioni innovative”

Di: Redazione Sardegna Live

“La Sardegna è una regione sempre più attenta alle nuove tecnologie e all’introduzione di soluzioni innovative e altamente tecnologie negli appalti pubblici e in generale nel miglioramento dei servizi a cittadini e imprese”. Così il Presidente della Regione Christian Solinas a proposito della candidatura a Bruxelles, in tema appunto di appalti pubblici innovativi, dell’Ente sardo per la ricerca e lo sviluppo tecnologico “Sardegna Ricerche”.

Candidatura attraverso cui, ha proseguito il Presidente, “la nostra regione si distingue in termini di ricerca e innovazione, puntando su nuove competenze e favorendo la spinta tecnologica anche in quei segmenti più ostici da ‘svecchiare’ a causa del peso della burocrazia, che anche nelle procedure che riguardano la nostra regione resta un freno allo sviluppo”, ha concluso il Presidente Solinas.

Sardegna ricerche, unica italiana in lizza, rientra tra i 14 semifinalisti dell’iniziativa “European Innovation Procurement Awards (EUIPA) 2022” , premio dedicato a organismi pubblici e privati che utilizzano gli appalti innovativi per portare soluzioni innovative sul mercato e sarà valutata a Bruxelles da una giuria di esperti che annuncerà i vincitori durante il summit dell’European Innovation Council.