Incidente sul lavoro a Dorgali: operaio cade da impalcatura

L’uomo è finito dentro un fossato profondo tre metri ed è stato trasportato in ospedale con l’elicottero

Di: Redazione Sardegna Live

Nuovo incidente sul lavoro nel Nuorese. Un uomo di 61 anni è caduto da un'impalcatura in via Fleming a Dorgali. L'uomo, secondo le prime notizie, sarebbe il titolare dell'azienda che stava eseguendo i lavori sulla facciata di un'abitazione.

Il 61enne è stato trasportato all'ospedale San Francesco di Nuoro con l’elicottero dell’Areus. Dai primi riscontri, l'uomo, che è cosciente, lamenta dolori alla schiena e alle spalle ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Nuoro che hanno lavorato con un verricello e una barella a cucchiaio per estrarre l’uomo dal fossato profondo tre metri nel quale era finito.

L'incidente sul lavoro è il secondo nel giro di tre giorni dopo la morte dell'operaio rimasto schiacciato da un camion mentre lo stava riparando.