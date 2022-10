Cagliari. Finisce con lo scooter contro il guardrail, grave un 31enne

Trasportato in ospedale, è ancora in prognosi riservata

Di: Redazione Sardegna Live

Era in sella al suo scooter quando, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del mezzo e ha urtato in modo violento il guardrail sull’asse mediano a Cagliari. Un 31enne si trova ora ricoverato in ospedale in prognosi riservata.

Ancora da chiarire la dinamica: il conducente dello scooter si stava immettendo sull'asse mediano in direzione Sassari dalla bretella che parte da via dei Conversi. Il giovane potrebbe aver perso il controllo del mezzo nell'affrontare la curva. Sul posto gli agenti della Polizia locale che hanno sentito anche i primi soccorritori per ricostruire l'accaduto.