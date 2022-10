Fuga di gas a Sassari, intervengono i Vigili del fuoco

Operatori in azione in via Alivia

Di: Redazione Sardegna Live

Intorno alle 10.30 i vigili del fuoco della Centrale di Sassari sono intervenuti, su segnalazione della Polizia Locale, in via Alivia per odore di gas in strada.

Verificata la perdita da una tubatura esterna si é provveduto, dopo aver messo la zona in sicurezza, a contattare l'azienda del gas.