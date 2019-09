Fiamme nella notte in un deposito di masserizie, sul posto i Vigili del Fuoco

Sul posto le squadre del Comando Provinciale

Di: Alessandro Congia

Incendio di suppellettili ieri sera, a Quartu: i Vigili del Fuoco sul posto con due automezzi, fiamme spente, area bonificata da focolai residui. Da segnalazioni pervenute alla Sala operativa del 115, i Vigili del Fuoco del Comando di Cagliari sono intervenuti intorno alle 21.15 per un incendio di masserizie e cumuli di rifiuti in via Degli Abeti, a Quartu Sant'Elena.

Sul posto è stata inviata la squadra di Pronto intervento "2A" della sede centrale con un'autopompa e il supporto di un'autobotte per un totale di due automezzi e sette operatori che giunti sul posto hanno spento le fiamme e bonificato l'area e la vegetazione circostante da focolai residui. Le cause del rogo sono in fase di accertamento.