Rogo in un garage, sul posto i Vigili del Fuoco

Sul posto gli operatori del Distaccamento

Di: Alessandro Congia

Incendio di un’autovettura all'interno di un garage di un'abitazione, i Vigili del Fuoco evitano la propagazione delle fiamme all'intera struttura. Da segnalazioni pervenute alla sala operativa del 115, la squadra "8A" dei Vigili del Fuoco del distaccamento di San Vito è intervenuta intorno alle 20.50 in via Roma, a Muravera, per l'incendio di un'autovettura all'interno di un garage di un'abitazione.

Gli operatori della squadra di Pronto intervento "8A" giunti sul posto hanno provveduto ad accedere all'interno del garage per spegnere le fiamme che hanno coinvolto completamente gli interni del veicolo e l'interno garage, successivamente hanno provveduto a portare all'esterno il veicolo per effettuare una bonifica di eventuali focolai residui e il raffreddamento della struttura mettendola in sicurezza, così evitando la propagazione delle fiamme all'intera struttura. In corso le verifiche tecniche strutturali all'interno del garage, mentre le cause del rogo sono in fase di accertamento da parte dei Vigili del Fuoco.