Comune e Istituto Comprensivo “Eleonora d’Arborea” insieme per l’ambiente

Domani l’edizione 2019 di “Puliamo il Mondo” promossa da Legambiente

Di: Antonio Caria

“Puliamo il Mondo” di Legambiente, l'edizione italiana di “Clean up the World”, il più grande appuntamento di volontariato ambientale del mondo, fa ritorno a Castelsardo.

Obiettivo dell’iniziativa è quello di sensibilizzare i cittadini verso i problemi che affliggono l’ambiente.

Nel corso dell’evento, in programma domani dalle 9.30 e che vedrà insieme il Comune di Castelsardo e l’Istituto Comprensivo “Eleonora d’Arborea”, si procederà alla raccolta di rifiuti nel piazzale della scuola di Castelsardo per poi spostarsi nelle spiagge de La Marina e di Lu Bagnu.

Come rimarcato dagli organizzatori, si è “Deciso di far svolgere la giornata “Puliamo il Mondo” proprio Venerdì 27 Settembre, quando milioni di giovani di tutto il mondo scenderanno in piazza per il terzo “Frydays For Future - Sciopero Globale per il Futuro”, per gridare a gran voce che la crisi climatica sta arrivando e che bisogna fare tutto il possibile per fermarla. La manifestazione arriva inoltre a ridosso della conferenza delle Nazioni Unite sul clima, dove la consapevolezza del disastro ambientale causato dall'opera dell'uomo sembra essere sempre più chiara.”

la manifestazione è patrocinata dall’Ente Parco Nazionale dell’Asinara con il progetto “Clean sea life”, e dal FLAG Nord Sardegna, nell’ambito del progetto “PrismaMed”.