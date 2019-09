Forestas. Flai Cgil: “Convocare le organizzazioni sindacali”

Rita Poddesu: “Approvare subito un disegno di legge”

Di: Antonio Caria, fotografia Cristian Mascia

“Condividiamo certamente l’obiettivo, dichiarato oggi dagli assessori al Personale e all’Ambiente, di stabilizzare, come auspichiamo da sempre, i 1160 lavoratori semestrali dipendenti di Forestas ma, considerata la portata di quanto annunciato e le aspettative che ciò genera fra i lavoratori interessati, chiediamo che vengano finalmente convocate le organizzazioni sindacali confederali per concordare il percorso da seguire e raggiungere quel risultato”.

Queste le parole pronunciate dalla segretaria regionale della Flai Cgil Rita Poddesu, dopo la dichiarazione di ieri degli Assessori regionali Valeria Satta e Gianni Lampis. “È quanto mai necessario, e preliminare a qualunque buona intenzione dichiarata, – a suo modo di vedere – approvare in Giunta un disegno di legge, da far votare in tempi rapidissimi al Consiglio regionale, che individui le coperture finanziarie e gli strumenti legislativi per consentire questo processo”.

La Flai rileva che le dichiarazioni degli assessori sono, al momento, “In contraddizione con il contenuto della delibera approvata dalla Giunta il 26 luglio scorso, nella quale si parla esclusivamente di estensione graduale del periodo lavorativo. Occorrerà che gli assessori chiariscano meglio come aggirare le osservazioni contenute nella nota che ha accompagnato l’impugnazione della legge 43/2018 da parte del governo nazionale”.