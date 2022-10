Sassari. Campo rom di Piandanna: gli arrestati salgono a dodici

Aumenta il numero delle persone arrestate per reati ambientali nell’ambito dell’operazione avviata lunedì scorso

Di: Redazione Sardegna Live

Aumenta il numero delle persone arrestate per reati ambientali nell’ambito dell’operazione avviata lunedì scorso nel campo rom di Piandanna a Sassari (LEGGI L'ARTICOLO).

S sono infatti presentati spontaneamente al Comando di via Carlo Felice, accompagnati dai rispettivi avvocati, due uomini sottoposti alla misura cautelare della custodia in carcere che non erano ancora stati individuati.

I due uomini sono stati tradotti dagli agenti nel carcere di Bancali. Salgono così a 12 le persone arrestate.