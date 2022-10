Sant’Antioco. Detenzione e spaccio di droga: arrestato 21enne

Coinvolta anche la fidanzata 18enne. I carabinieri hanno monitorato la coppia per oltre un mese

Di: Redazione Sardegna Live

Detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio in concorso con la fidanzata 18enne. Per questo è stato arrestato ieri a Sant’Antioco un 21enne del posto.

A conclusione di una mirata attività, i carabinieri della locale Stazione, coadiuvati da personale del Nucleo Cinofili dell’Arma di Cagliari, hanno tratto in arresto il giovane indiziato, già noto per pregresse vicende giudiziarie.

Avendo monitorato la coppia per oltre un mese, i militari hanno così deciso di verificare i loro sospetti compiendo una perquisizione domiciliare. Nel corso di tale verifica sono emersi presso l’abitazione dell’arrestato 14 grammi di marijuana, 4 grammi di hashish, 2 bilancini di precisione, nonché materiale idoneo per il taglio e il confezionamento della sostanza in dosi, e un cellulare contenente chiari riferimenti a pregressa attività di spaccio.

Gli oggetti sono stati sottoposti a sequestro, assunti in carico e custoditi in attesa delle disposizioni dell’autorità giudiziaria in ordine alle analisi tossicologiche da compiersi sulla droga. Al termine delle varie verifiche e della redazione dei verbali descrittivi dell’attività compiuta, l’arrestato è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della Compagnia di Carbonia, dove ha trascorso la notte, in attesa dell’udienza di convalida e del giudizio con rito direttissimo che si terranno nella mattinata odierna presso il palazzo di giustizia di Cagliari.