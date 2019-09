Abbanoa, via libera al bilancio 2018. Frongia: “L’astensione della Regione atto di sfiducia”

Daniela Falconi (Fonni): “Ci asteniamo. Troppe cose non vanno”

Di: Antonio Caria, fotografia Daniela Falconi

“La decisione della Regione di astenersi è un atto di sfiducia nei confronti dei vertici della società. Come socio di maggioranza abbiamo chiesto chiarimenti che sono arrivati in forma generica. Ritengo importante che si arrivi quanto prima a una riorganizzazione volta all’efficienza della società. Abbiamo chiesto ad Abbanoa di presentare entro 30 giorni un piano di riorganizzazione totale e di convocare un’Assemblea straordinaria entro 45 giorni per condividere quel piano con i soci”.

Queste le parole dell’Assessore regionale ai Lavori Pubblici, Roberto Frongia, sull’Assemblea dei soci di Abbanoa che ha approvato il bilancio 2018,

L’esponente della Giunta Solinas ha nell’attività del Gestore “Fortissimi ritardi nella spesa per investimenti, oltre a non più tollerabili carenze nel rapporto con famiglie e imprese e a una poca incisiva azione di lotta alle perdite idriche”.

Gli fa eco Daniela Falconi: “Fonni con il suo 0,03% si è astenuta. Troppe cose non chiare in questo bilancio”, queste le sue parole.

“Ma soprattutto – aggiunge – condivido la linea venuta fuori dalla riunione dei sindaci e con l’assessore che ha preceduto l’assemblea: Abbanoa ha bisogno di una profonda revisione aziendale, di un nuovo modello di gestione e di nuove regole, non si può andare avanti così. Ma erano esattamente le cose che ci eravamo augurati, forse illudendoci, un anno fa quando abbiamo eletto l’amministratore unico”.