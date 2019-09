131 “Carlo Felice”, da domani lavori all’altezza di Codrongianos

Il traffico sarà deviato in corrispondenza della rampa di uscita dello svincolo per la strada statale 597

Di: Antonio Caria

Inizieranno domani i lavori per la pavimentazione stradale della strada statale 131 “Carlo Felice”, all’altezza di Codrongianos. Per consentire gli interventi sarà chiusa la carreggiata in direzione Sassari tra il km 197,600 e il km 198,100.

Il traffico sarà deviato in corrispondenza della rampa di uscita dello svincolo per la strada statale 597 “del Logudoro”/Chiesa di Saccargia, per poi reimmettersi sulla statale 131 dopo avere percorso la rotatoria al km 0 della statale 597. La fine dei lavori è prevista entro il 17 novembre.