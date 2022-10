Tortolì. Si fingono poliziotti internazionali in albergo per non pagare, denunciati

Minacce anche con arma alla reception. Fermati dai carabinieri

Di: Redazione Sardegna Live

Due cittadini polacchi, di cui una donna residente a Uta, sono stati denunciati dai carabinieri a Tortolì.

I due, che si trovavano in una nota struttura ricettiva ogliastrina, hanno millantato "di essere appartenenti a forze di Polizia internazionali, di essere proprietari di alberghi e di avere diritto ad uno sconto di 40%". Il giovane dipendente della reception, però, non ha ceduto alla richiesta di sconto. A quel punto la donna ha poggiato un'arma sul banco delle informazioni minacciando il dipendente, che però non si è lasciato intimorire e ha contattato la direzione e chiamato le forze dell'ordine.

I due, quando si son visti scoperti, hanno lasciato immediatamente la struttura. Ma sono stati subito rintracciati dai carabinieri grazie all'individuazione dell'auto presa a noleggio. Avevano addosso numerose carte di credito ed il fantomatico tesserino della Polizia internazionale, ma non l'arma, di cui probabilmente si erano già disfatti. Materiale sequestrato dalle forze dell'ordine. Entrambi sono accusati di violenza privata e minaccia aggravata con armi, in concorso.