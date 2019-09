Rai 3, "Il Borgo dei Borghi - La grande sfida": Atzara protagonista nella quarta puntata

Appuntamento il 13 ottobre

Ha preso il via domenica scorsa la sfida in tv per eleggere il borgo più bello d’Italia.

Sessanta i paesi concorrenti, tra i quali Atzara, il centro del Mandrolisai che in questa edizione si distingue per essere il primo borgo dell’interno sardo selezionato in sette anni, cioè da quanto è nata la trasmissione di Rai3.

Un motivo d’orgoglio per la comunità di Atzara che si presenta mostrando quanto di più bello e autentico conserva gelosamente e custodisce nello scrigno di una memoria da preservare e valorizzare.

La trasmissione è composta da quattro puntata “eliminatorie” (il 22 e il 29 settembre 2019 e il 6 e il 13 ottobre 2019) e una serata “finale” (il 20 ottobre 2019).

Atzara sarà protagonista nella puntata del 13 ottobre.

Un appuntamento da non perdere così come non bisogna fare mancare il sostegno al borgo che punta alla finale e con tutti voi è pronto a fare festa.

