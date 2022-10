A Iglesias torna l’importante iniziativa “Puliamo il mondo”, campagna di pulizia collettiva promossa da Legambiente

Sabato 8 ottobre tanti volontari si impegneranno a dare il proprio contributo per la pulizia di vie, piazze, aree verdi e spazi comuni. Il sindaco Mauro Usai: “Non solo salvaguardia ambientale, ma anche educazione civica, con il coinvolgimento dei giovani studenti”

Di: Alessandra Leo, foto di Marco Leo

Ritorna a Iglesias l’importante iniziativa “Puliamo il mondo”, con la partecipazione di volontari impegnati nella pulizia degli spazi pubblici e nella salvaguardia ambientale, promossa da Legambiente.



L’edizione italiana della maratona mondiale “Clean up the world” si svolgerà nel capoluogo sulcitano sabato 8 ottobre, e avrà come tema centrale il lavoro di tanti volontari impegnati a dare il proprio contributo per la pulizia di vie, piazze, aree verdi e spazi comuni.



I volontari collaboreranno con gli operatori del Comune e con le associazioni della società civile, per un prezioso appuntamento che ogni anno cresce grazie anche al contributo delle scuole cittadine.



La manifestazione di sabato sarà infatti preceduta venerdì 7 ottobre da una giornata dedicata proprio agli studenti, che potranno partecipare così ad una speciale iniziativa dedicata all’educazione ambientale ed alla pulizia delle zone nei pressi degli Istituti scolastici.



“In questo modo – mette in evidenza il sindaco Mauro Usai – è possibile mettere in campo una manifestazione non solo di salvaguardia ambientale, ma anche di educazione civica, coinvolgendo i ragazzi delle scuole, i loro insegnanti e nella giornata successiva anche tutti i volontari interessati a dare il proprio contributo”.



Spiega l’assessore all’Ambiente Francesco Melis: “Gli interventi dei ragazzi delle scuole e dei volontari saranno focalizzati in diverse zone della città e coinvolgeranno anche nelle frazioni. Grazie a “Puliamo il mondo”, temi come quelli dell’educazione ambientale e della cittadinanza attiva diventano qualcosa di concreto.

Un ringraziamento particolare a Legambiente, che promuove una manifestazione con numeri in costante crescita, agli Uffici ed ai dipendenti comunali, ed a tutti i volontari che parteciperanno all’iniziativa”.



IL PROGRAMMA. La giornata di sabato comincerà alle ore 8,30 con il raduno presso la Piazza Conte Ugolino. Alle ore 8,40 verrà distribuito il materiale e alle 9 verranno creati i gruppi di lavoro e la suddivisione per zone d’intervento. Alle 12,30 termineranno i lavori la IREN – San Germano procederà al recupero dei rifiuti.



LE ASSOCIAZIONI. Le associazioni si occuperanno delle zone diverse: “Soccorso Iglesias” sarà presente nella zona di Bingiargia; l'“Associazione Verde Azzurro Pan di Zucchero” presso il parcheggio della spiaggia di Masua, compresi il litorale e la pineta; l'“ANFFAS” e “Nuova Via” in via Laconi (anticipo a venerdì 7 ottobre); “Rotary” e “Rotaract” presso la pineta Bindua e piazza Conte Ugolino; “AUSER” presso viale Buon Cammino; “NOA” in Via Trexenta, via Cattaneo e Centro Culturale; e “AVIS” in viale Cruccueddu.