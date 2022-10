Samassi. Ciclista 82enne investito da un’auto

Trasportato in ospedale in codice rosso

Di: Redazione Sardegna Live

Investito da una Fiat condotta da uno straniero.

Il ciclista 82enne ha avuto un brutto incidente ieri pomeriggio a Samassi in Via Don Luigi Sturzo ed è stato immediatamente trasportato in codice rosso, ma non in pericolo di vita, presso l'ospedale civile di San Gavino Monreale.

Fortunatamente non ha riportato danni eccessivi: si è trattato soprattutto di un grande spavento.

Sul posto i carabinieri di Villanovafranca e quelli di Samassi.