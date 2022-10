Esercitazioni Nato in Sardegna: domenica 16 ottobre protesta in piazza ad Arbus

Gli attivisti di "A Foras" e quelli di "Core in Fronte" insieme per protestarsi contro l'intensificarsi delle attività militari nell'isola

Di: Redazione Sardegna Live

Tornano in piazza gli antimilitaristi, dopo aver rilevato "l'intensificarsi dell'addestramento" presso i poligoni di Quirra, Teulada e Capo Frasca. Domenica 16 ottobre gli attivisti di "A Foras" manifesteranno contro la Nato a Capo Frasca, affiancati dall'organizzazione corsa "Core in Fronte".

La protesta sarà "contro l'uso della Sardegna e della Corsica in funzione della guerra, per un Mediterraneo di pace e per la sovranità popolare nelle nostre isole". "Non possiamo permettere che in Sardegna vengano preparate le guerre che infiammeranno lo scenario internazionale", spiegano.

"Non vogliamo essere complici del sangue che verrà versato", aggiungono i manifestanti. L'appuntamento della protesta è fissato per le 12 a Sant'Antonio di Santadi, nel Comune di Arbus.