Malore sul palco per Dodi Battaglia e “disagio profondo” per le dichiarazioni di Roby Facchinetti: “Parole che mi hanno ferito”

A più riprese il cantante chitarrista dei Pooh ha dato segni di malessere fino al tracollo

Di: Redazione Sardegna Live - VIDEO ENRICO BESSOLO

Terribile malore di Dody Battaglia durante il concerto di ieri sera in Piazza Maggiore a Bologna: a più riprese il cantante chitarrista dei Pooh ha dato segni di malessere fino al tracollo che ha costretto alcuni musicisti e parte dello staff ad intervenire per assisterlo durante l’esibizione di ‘Uomini soli’.

Lo stesso artista ha rassicurato stamattina i suoi fans con un pubblico comunicato, nel quale lascia intendere che oltre allo stress sul suo malessere stia influendo anche quanto dichiarato durante la serata dedicata a Stefano D’Orazio.

La sera del 25 Settembre, infatti, all’evento in ricordo del compianto batterista, Dody Battaglia non c’era per impegni inderogabili che lo avevano tenuto lontano da Roma.

Quasi al termine di una lunga manifestazione alla quale avevano preso parte gli altri componenti dei Pooh, era stato trasmesso un suo breve video saluto.

Poco dopo Roby Facchinetti, parlando di Stefano D’Orazio, affermava che oltre ad essere stato un grande artista era stato anche un grande uomo aggiungendo, genericamente, che ci sono grandi artisti che a livello umano sono delle ‘merde’.

Un noto giornale nazionale il giorno dopo accostava le parole di Facchinetti all’assenza di Battaglia e al video saluto appena trasmesso.

Il fraintendimento generava uno scambio di post tra i due ex Pooh in cui Facchinetti prendeva le distanze da quanto scritto, ribadendo la sua grande amicizia nei confronti di Dody il quale, replicando, diceva di ‘voler credere’ alle parole del suo storico compagno di viaggio.

Così non sembra, dal momento che le parole postate oggi sulla Pagina di Battaglia sembrano fare riferimento ai contenuti pronunciati all’Auditorium romano:

“Purtroppo, ultimamente, oltre lo stress, si è aggiunto un dolore, un dolore profondo, a causa del quale non ho dormito per notti e tutt’ora sono incredulo. Il disagio profondo era ed è dovuto a quello che ho visto scritto su un quotidiano dopo il 25 settembre, dopo la serata dedicata al fratello Stefano. Parole che mi hanno ferito”.