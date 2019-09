In fiamme la Biblioteca "Pigliaru" dell'Università di Sassari

Ecco le immagini e i video diffusi sul web da studenti e passanti

Di: Pietro Lavena

La Biblioteca "Antonio Pigliaru" dell'Università di Sassari è stata avvolta dalle fiamme nella notte fra il 24 e il 25 settembre. L'archivio, appartenente al Dipartimento di Scienze economiche e aziendali e Giurisprudenza, è uno spazio storico dell'università e importante punto di incontro per tutti gli studenti dell'ateneo.

I vigili del fuoco sono immediatamente intervenuti sul posto per domare l'incendio. Non sono state ancora rese note le cause del rogo, né l'entità dei danni riportati dalla struttura.

Nei video diffusi sul web da studenti e passanti si vedono colonne di fumo levarsi dalle finestre dell'edificio che danno su via Giovanni Maria Angioy, a pochi passi dalla sede dell'Ersu.

La Biblioteca "Antonio Pigliaru", con sede in viale Mancini, è nata nel 1992 come Biblioteca della Facoltà di Giurisprudenza e trasformata all'inizio del 1994 in struttura interfacoltà. E' intitolata a uno dei più illustri intellettuali e studiosi sardi del Novecento. Il patrimonio cartaceo attuale della biblioteca è stimato in oltre 190.000 volumi tra monografie e annate di periodici. Il patrimonio conservato in viale Mancini è costituito da oltre 75.000 unità: monografie di carattere specialistico relative a vari ambiti disciplinari, una vasta collezione di periodici italiani e stranieri, opere di consultazione, enciclopedie e repertori bibliografici.

***NOTIZIA IN FASE DI AGGIORNAMENTO***