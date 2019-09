“La scienza è di tutti”, giovedì e venerdì la Notte europea dei ricercatori

Due giorni all’insegna della cultura scientifica e della ricerca

Di: Antonio Caria

È stata presentata, questa mattina, la “Notte europea dei ricercatori”, in programma a Sassari giovedì 26 e venerdì 27 settembre.

Erano presenti il Prorettore vicario Luca Deidda, il Delegato per la Terza Missione e Public Engagement, Pier Andrea Serra, e il Delegato per la Divulgazione scientifica, sistema bibliotecario e promozione dell'immagine, Roberto Furesi.

L’obiettivo di questa due giorni è quello di di diffondere la cultura scientifica e la conoscenza delle professioni della ricerca in un contesto informale e stimolante. Così come lo scorso anno, il tema di quest'edizione della Notte europea dei ricercatori sarà “Bees, Be a citizen Scientist”.

Il aprtirà il 26 pomeriggio con i “Caffè Scienza", incontri informali in bar e altri locali del centro di Sassari che hanno accolto l'invito dell'Ateneo a partecipare alla Notte dei ricercatori, manifestazione che propone in tutta Europa oltre 400 eventi.

Alle 15.30, nella libreria Dessì di Largo Cavallotti, sarà presentato “L'archeometria: l'innovazione scientifica al servizio dell’archeologia”. Si proseguirà alle 19.00 con i social club bistrot Piacere nero di viale Trento e "La vera età dell'oro della Sardegna: il Neolitico". Alle 20.00, nello Spazio 105 di via Roma 105, spazio alla musica con l'evento "Fare ricerca sulla musica e con la musica". Caffè e Aperitivi scientifici andranno avanti anche il giorno dopo.

Il giorno successivo (27 settembre), nel palazzo storico dell'Ateneo in piazza Università, dalle 9.15, proprio nell'ampio ingresso del palazzo centrale, partirà maratona divulgativa di “ScienzArena”, contrassegnata da agili talk di argomento scientifico, a cura di ricercatori, protagonisti della società civile e associazioni che si avvicenderanno sul piccolo palco fino alle 22 (con una pausa tra le 13.00 e le 16.00).

Alle 10.00, il Rettore dell'Università di Sassari Massimo Carpinelli e il Sindaco, Gian Vittorio Campus, porteranno alla città i saluti delle due istituzioni che hanno lavorato per portare la scienza tra i cittadini.

Alle 11.00 si terrà una sessione dedicata agli anniversari da ricordare: Leonardo Da Vinci innovatore, La Marmora esploratore e scienziato”, “La tavola periodica, 150 anni di splendidi elementi", "50 anni fa l’allunaggio”.

Il pomeriggio e la sera saranno poi dedicati ai temi dell’attualità scientifica, dall’innovazione e le imprese, all’urbanistica, l’ambiente e l’istruzione di qualità. La serata si concluderà con l’anteprima del documentario ‘i dannati dell’Asinara’.

La mattina del 27, Nel cortile interno dell'Ateneo, sarà dedicata alle scuole primarie e medie che hanno prenotato la visita nell'ambito di “Università aperta”, con 700 allievi e allieve delle scuole primarie e secondarie provenienti da 12 scuole di Sassari, Alghero e Dorgali. I 16 stands saranno aperti anche il pomeriggio del 27 settembre dalle 16.00 alle 21.00 (l'elenco

Solo la mattina, dalle 9.00 alle 13.00, il Dipartimento di Medicina Veterinaria organizzerà nel cortile dell'ex Estanco in piazza Università un pet corner, un angolo dedicato alla conoscenza e al benessere dei cani, con due attività intitolate "Piacere di conoscerci" e “Sono troppo cicciottello?”, infopoint incentrato sulla corretta alimentazione del cane. I proprietari dei quattro zampe che fossero interessati, potranno prenotare un appuntamento con il nutrition desk inviando un messaggio all’indirizzo di posta elettronica mgcappai@uniss.it. Saranno accolte le prime 25 richieste.

La sede centrale dell'Ateneo sarà animata dai talk di "ScienzArena" e dagli stand di "Università aperta", mentre il 27 settembre nel centro di Sassari proseguono i "Caffè Scienza": alle 12.00 la Caffe&teeria Mannoni di via Giorgio Asproni ospiterà l'evento “Dimmi com'è il tuo microbiota e ti dirò chi sei. Come lo studio dei microrganismi con cui conviviamo può migliorare la nostra salute”. Alle 16.00 all'Abetone Music Bar di viale Italia, "Le misure dello sviluppo sostenibile. Discutere di società ed economia attraverso i dati". Alle 18.00 si parlerà di "Il futuro è verde. Soluzioni per il clima che cambia" al Quod Cafè (via Mercato 1b). Infine alle 20.00, aperitivo scientifico all'Ultimo spettacolo (corso Trinità 161) con “Dal libro al bicchiere: per una nuova conoscenza del cibo identitario”.