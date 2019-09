Quirico Sanna: “Villasimius ha delle potenzialità enormi”

L’Assessore all’Urbanistica: “L’area marina protetta fiore all’occhiello di di tutto il Sud Sardegna”

Di: Antonio Caria

Si è parlato di pianificazione urbanistica del territorio, piano di utilizzo del litorale e concessioni demaniali marittime per attività sportive e ricreative, nei giorni scorsi, a Villasimius, nel corso di un incontro al quale ha partecipato l’assessore regionale dell’Urbanistica ed Enti locali Quirico Sanna, il sindaco Gianluca Dessì e numerosi assessori e consiglieri comunali.

Insieme al capo di gabinetto dell’Assessorato, Andrea Cocco, l’esponente della Giunta Solinas ha risposto ad alcuni quesiti posti dagli amministratori e dai tecnici presenti e ha delineato le linee guida che l’amministrazione regionale intende perseguire per uno sviluppo armonico del territorio, soprattutto in chiave turistica.

“Villasimius ha delle potenzialità enormi – queste le sue parole – in quanto località inserita in un contesto ambientale unico al mondo. La presenza di un’area marina protetta rappresenta sicuramente il fiore all’occhiello di questo territorio e di tutto il Sud Sardegna”.

“Il mio impegno – ha aggiunto Sanna – è quello di fissare molto presto un incontro presso gli uffici della Regione in presenza dei vertici della Direzione Generale Urbanistica ed Enti Locali, al fine di poter recepire e formalizzare in maniera compiuta tutte le esigenze di questa importane località turistica e di poter dare quindi tutte le risposte che, non solo il comune di Villasimius, ma anche i numerosi visitatori che ogni anno accorrono per ammirarne la bellezza, attendono da tempo”.

L’incontro rientra nell’ambito delle azioni di ascolto che l’assessore Sanna sta portando avanti per andare incontro alle esigenze e ai bisogni delle diverse amministrazioni comunali.