Al via la sesta edizione di Cagliari Film Festival

L’evento è in programma dal 27 settembre al 20 ottobre

Di: Antonio Caria

Salvaguardia dell’ambiente, cambiamenti climatici, tutela del lavoro, migrazioni e diritti di chi si mette in viaggio saranno i temi della sesta edizione del Cagliari Film Festival, organizzata dall’Associazione culturale Tina Modotti.

Dodici film i proposti ai quali si aggiungono sei lezioni di cinema, presentazioni con autori e autrici e alcuni esperti ed esperte di critica cinematografica e didattica dell’audiovisivo.

Si partirà venerdì 27 settembre con l’anteprima realizzata in collaborazione con la Fondazione Sardegna film Commission. Alle 20.00, nello spazio creativo Artaruga di via San Giovanni, l’evento sarà ospite del festival Smart Cityness, organizzato da Urban Center con i tre cortometraggi Paese Museo 1968-2018 (2019) di Andrea Mura, Ausonia (2019) di Giulia Camba e Elisa Meloni, Strollica (2017) di Peter Marcias.

Il 18 ottobre il Cagliari Film festival si sposterà al Teatro Massimo dove alle 10.30 sarà proiettato per le scuole, il documentario “Domani” di Cyril Dion e Mélanie Laurent.

Alle 17,30 è in programma la proiezione de “Il grande sogno” film di Michele Placido che rievoca le storie di studenti borghesi in lotta con la società capitalista mentre alle 19.30 spazio al tema delle migrazioni con la proiezione di “L’ordine delle cose” (Italia, 2017,112’), film di Andrea Segre, candidato ai Nastri d’argento per il miglior soggetto.

La giornata si chiuderà alle 21.30 con i registi Mario Brenta e Karine de Villers e il loro film “Il sorriso del gatto”. Sabato 19 ottobre, alle 10.30, spazio a Gianni Olla che, partendo dal suo saggio A morte i padri. Cinema e film negli anni della contestazione 1964-1976, proporrà un approfondimento su “Film, politica e estetica: la lunga fine del cinema popolare e le vagues europee”.

Seguirà alle 11.15 una lezione di Luciano Marrocu su “I Rapporti tra storia, politica e cinema nel Ventennio Sessanta/Settanta”. Gli eventi riprenderanno alle 17.30 con una lezione di Letizia Cortini su “L’uso delle fonti audiovisive per lo studio della Storia”. Alle 18.30, in collaborazione con la rassegna letteraria Storie in trasformazione, Vanessa Roghi parlerà di “Analizzare e utilizzare i programmi televisivi nella didattica della storia”.

Dalle 19.30 verrano proiettati i film La Grande Storia. Don Milani il dovere di non obbedire (2017), della stessa Roghi, e “Il raccolto” di Andrea Paco Mariani. Sarà presente l’autore della colonna sonora Claudio Cadei.

Domenica 20 ottobre nuove lezioni di cinema, storia e didattica con Letizia Cortini che alle 11.00 parlerà di “L’educazione ai linguaggi fotografico e audiovisivo, alle loro forme e codifiche, i loro usi/riusi consapevoli. Gli Archivi”. Seguirà Gianni Olla alle 12.00 che illustrerà “I rapporti tra storia, politica e cinema nel ventennio Sessanta/Settanta”.

Alle 19.00 sarà proiettato “Omaggio a Bernardo Bertolucci” di Jacopo Quadri. Alle 20.00, alla presenza del regista Sergio Naitza, sarà proposto invece il documentario “L'ultimo pizzaiolo”.

Chiuderà questa sesta edizione la proiezione, alle 21.30, di “Le segretarie. Una vita per il cinema” di Raffaele Rago e Daniele Masciale che saranno presenti in sala.