Gioielliere rapinato in pieno centro a Cagliari, è caccia ai due banditi

Le indagini sono affidate alla squadra Mobile e alla sezione Volanti della Questura di Cagliari

Di: Alessandro Congia

Erano in due, forse tre, pistola in mano e sicuri del loro obiettivo: hanno preso di mira un gioielliere (Sergio Piscedda, 61enne, di Capoterra), che intorno alle 6 del mattino, è stato affiancato dai malviventi, in piazza del Carmine, in pieno centro a Cagliari.

E’ stato affiancato da una macchina su cui si trovavano a bordo due o tre persone, i banditi lo hanno bloccato, minacciato con una pistola e si sono fatti consegnare i preziosi, custoditi dentro una borsa, per poi fuggire.

Fortunatamente la vittima non ha riportato ferite, sul misterioso episodio indagano gli investigatori della Mobile e i colleghi delle Volanti della Questura: da una primissima stima il maltolto al noto professionista ammonta ad oltre 100mila euro.