Donne insospettabili sorprese a coltivare una piantagione di marijuana, i 'Falchi' sequestrano 200 piantine

La brillante operazione della Questura di Cagliari, squadra Mobile

Di: Alessandro Congia

Due insospettabili donne, una 60enne e una 30enne, dedite da circa 2 anni alla coltivazione di marijuana.

All'interno di un'abitazione in località Arixi, Giovanna Maria Serra, classe 1981 originaria del Cile e Giovanni Pili, classe 1962, di Capoterra, sono state arrestate dagli agenti della sezione Falchi (coordinati dal dirigente Roberto Pititto), con l'accusa di detenzione e coltivazione di sostanze stupefacenti.

Gli investigatori della Mobile hanno avuto alcuni sospetti dopo la segnalazione di alcuni operatori Enel di un abbassamento di energia elettrica della rete: dai sospetti si è passati ai fatti, il blitz dei poliziotti in via Is Cuccus ha fatto emergere l'attività illegale che aveva luogo all'interno delle stanze della casa dove dimoravano le due donne.

I Falchi hanno dunque sequestrato circa 200 piantine di cannabis e tutto l'occorrente per la coltivazione e l'essicazione delle stesse, nonché l'impianto di aereazione, lampade e pannelli riflettenti. Dalle piantine sequestrate sarebbe stato possibile ricavare circa 8 kg di droga, con un conseguente introito economico stimato in circa 45mila euro.

Le due arrestate, dopo le formalità di rito, sono state accompagnate in Tribunale per il processo con la direttissima.