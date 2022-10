Nule. Auto si ribalta sulla Strada Provinciale 7

La conducente dell’auto è stata estratta dall’abitacolo dai Vigili del fuoco

Di: Redazione Sardegna Live

Intorno alle 14 i vigili del fuoco di Bono sono intervenuti nei tornanti della Strada Provinciale 7, poco prima dell'abitato di Nule, per un incidente stradale. Per cause da accertare un'auto è uscita di strada, ribaltandosi. La squadra ha estratto la conducente, affidandola alle cure del personale del 118, e ha provveduto a mettere in sicurezza l'area dell'intervento. Sul posto anche i Carabinieri.