Mogoro. Tamponamento tra autocarri sulla 131, due persone in ospedale

Uno dei feriti è stato trasportato in codice rosso al Brotzu di Cagliari

Di: Redazione Sardegna Live

Due persone sono finite in ospedale in seguito a un incidente avvenuto nel pomeriggio lungo la statale 131 all'altezza di Mogoro. Uno dei feriti è stato trasportato al Brotzu di Cagliari con assegnato un codice rosso, mentre un secondo ferito, più lieve è stato ricoverato all'ospedale di San Gavino Monreale.

Un tratto di strada è stato chiuso al traffico per consentire soccorsi e rilievi. L'incidente, secondo una pima ricostruzione, è avvenuto all'altezza del chilometro 62,300 in direzione Sassari. Due autocarri, per cause non accertate, si sono tamponati. Sul posto per i rilievi sono intervenuti gli agenti della polizia stradale di Oristano. Sul posto anche il personale Anas, il traffico è deviato al l bivio d Mogoro (km 62,150), con rientro sulla statale 131 al km 62,400.