Arrestato lo stalker di Alessia Orro. E' stata perseguitata per mesi

In manette un uomo di 53 anni

Di: Redazione Sardegna Live

Per Alessia Orro, palleggiatrice oristanese di Busto Arsizio e della nazionale azzurra, l’incubo è finalmente finito.

La giocatrice di 21 anni è stata per mesi perseguitata da un uomo che l’avrebbe contattata e tormentata sui social fino a seguirla ad ogni allenamento. Aveva acquistato un abbonamento "vip" della squadra di pallavolo 'Unet Yamamay' di Busto Arsizio per poterla seguire anche in trasferta. Si era recato anche a Olbia pur di non perdersi ogni partita.

In manette è finito un uomo di 53 anni, arrestato dalla Polizia per stalking ieri all’aeroporto di Malpensa.

Foto Instagram