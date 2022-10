Incendiò 13 auto a Sassari, arrestato un 46enne

La Squadra mobile ha perquisito il suo appartamento trovando gli indumenti indossati per compiere gli attentati e una pistola clandestina

Di: Redazione Sardegna Live

Per un anno ha imperversato per la città incendiando le auto parcheggiate per strada. Ben tredici i veicoli dati alle fiamme nel cuore della notte, tra gennaio e agosto 2021.

Dopo approfondite indagini un 46enne sassarese è finito in manette, arrestato dalla Squadra mobile e sottoposto ora agli arresti domiciliari.

Secondo i riscontri degli agenti sarebbe lui il responsabile dei numerosi roghi alle auto: il primo nel gennaio 2021, con quattro mezzi dati alle fiamme in via Palatucci, proprio davanti alla Questura. Poi due incendi tra il 21 e 22 marzo in via Cervi e in via Prati, sempre nel quartiere Monte Rosello.

Il piromane andava a segno ancora a giugno, incendiando un ciclomotore in via Manzoni e quattro auto in via Col di lana. Altri episodi a luglio in via Civitavecchia, ad agosto in via Casula e davanti alla sua stessa abitazione.

Identificato il 46enne come presunto responsabile degli incendi dolosi, la Squadra mobile ha perquisito il suo appartamento trovando gli indumenti indossati per compiere gli attentati e una pistola clandestina. L'uomo ora si trova agli arresti domiciliari.