Camper e camion in fiamme nella notte a Cagliari

Vigili del fuoco in azione alle 2 del mattino nel quartiere Is Corrias

Di: Redazione Sardegna Live

Alle 2 circa le squadre del Comando dei Vigili del Fuoco di Cagliari sono intervenute nella notte nel quartiere di "Is Corrias" per spegnere le fiamme che hanno coinvolto due camper e due camion in sosta, in un area di via Francesco Fellini.

La sala operativa 115, ricevute le segnalazioni, ha inviato sul posto due squadre di pronto intervento supportate da un'autobotte dove gli operatori hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l'area evitando la propagazione delle fiamme ad altri veicoli adiacenti e alle strutture vicine.

All'interno dei camper sono state localizzate e messe in sicurezza alcune bombole di gpl. Nessuna persona coinvolta. Al termine delle operazioni i Vigili del Fuoco hanno avviato gli accertamenti per stabilire le cause.