Il Colonnello Urgeghe lascia la direzione del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Nuoro

Durante il periodo di comando ha scoperto violazioni all’IVA per oltre 22 milioni

Di: Redazione Sardegna Live

Dopo tre anni, il Colonnello Antonello Urgeghe lascia la direzione del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Nuoro per assumere a Firenze il comando del Reparto Tecnico Logistico Amministrativo della Toscana.

Durante il periodo del suo comando, dal settembre 2016 ad oggi, il Comando Provinciale di Nuoro ha ottenuto importanti risultati in tutti i settori di servizio.

In questo arco temporale, sono stati recuperati a tassazione circa 150 milioni di base imponibile, contestate violazioni all’IVA per oltre 22 milioni e constatata una violazione complessiva all’IRAP per oltre 130 milioni nonché scoperti 127 evasori totali e 656 lavoratori irregolari di cui 87 “in nero”.

Infine, sotto l’aspetto della Spesa Pubblica sono stati contestati oltre 25 milioni di danno erariale mentre in materia di traffici illeciti sono stati sequestrati oltre 10.000 prodotti contraffatti o illegalmente commercializzati nonché sottoposto a sequestro oltre 20 milioni di euro provento di reato.

Al suo posto, ad assumere la direzione del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Nuoro è il Colonnello Alessandro Ferri, nato a Verbania il 20 luglio del 1965, proveniente dal Nucleo Polizia Economico – Finanziaria di Milano.

Arruolato nel 1984, frequentò la Scuola Alpina della Guardia di Finanza di Predazzo, l’anno successivamente il corso alla Scuola Sottufficiali a Lido di Ostia, al termine del quale venne assegnato alla Tenenza di Porto Torres. Nel 1992 entrò all’Accademia della Guardia di Finanza conseguendo la nomina ad ufficiale nel 1994 e cominciando la sua carriera operativa da Ufficiale nel 1997 al Comando della Tenenza di Arbatax (NU) per poi proseguire, con il grado di Capitano, presso la Compagnia di Nuoro. Successivamente venne assegnato a Cremona, dove assunse il comando del Nucleo di Polizia Tributaria che mantenne con la promozione al grado di Maggiore, e maturò una profonda esperienza nel settore tributario e del contrasto alle frodi nel settore dei fondi pubblici e nel contrasto al traffico di sostanze stupefacenti. L’esperienza lombarda continuò nel 2009 quando, con il grado di Maggiore venne assegnato al Nucleo di Polizia Tributaria di Milano, dove venne impiegato nell’attività di verifica nei confronti dei grandi contribuenti ed iniziò ad occuparsi di corruzione internazionale. Il 1° gennaio del 2011 venne promosso al grado di Tenente Colonnello e, nel 2012, assunse il comando del 3° Gruppo Tutela Entrate del Nucleo di Milano continuando ad occuparsi di corruzione internazionale e frodi nel settore delle accise.

Laureato in Giurisprudenza presso l’Università degli studi di “Tor Vergata”, in Scienze della Sicurezza Economico Finanziaria presso la medesima facoltà e in Scienze Politiche presso l’Università di Trieste, ha conseguito altresì il Master di 2° livello in Diritto Tributario presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.

È stato docente in diversi seminari e corsi organizzati anche in collaborazione con l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e all’Accademia della Guardia di Finanza di Bergamo.

Indossa il grado di Colonnello dall’aprile del 2019.