Scompenso cardiaco, da mercoledì attivo l’ambulatorio infermieristico

L’attività sarà svolta al piano terra dell’ospedale San Martino

Di: Antonio Caria

Partirà mercoledì 25 settembre, nei locali della Diabetologia al piano terra dell’ospedale San Martino di Oristano, l’ambulatorio infermieristico destinato ai pazienti affetti da scompenso cardiaco cronico.

Il servizio, che sarà svolto in stretto raccordo con l’ambulatorio medico dedicato alla stessa sindrome attivo presso l’Unità operativa di Cardiologia, si svolgerà tutti i mercoledì dalle 9.00 alle 11.00 e vi si accederà in maniera totalmente gratuita su invio dello stesso ambulatorio medico per lo scompenso cardiaco.

Saranno effettuati controlli periodici dei parametri del paziente, valutazione e monitoraggio del suo stato di salute, consulenze mirate a modificarne lo stile di vita e a fornire informazioni per una corretta esecuzione della terapia coinvolgendo, oltre al paziente, anche i suoi familiari. Nel caso in cui vengano rilevate variazioni dei valori rispetto a quelli registrati in precedenza, l’infermiere invierà il paziente al cardiologo per i necessari approfondimenti.

L’attività sarà integrata con quella svolta dall’ambulatorio medico dello scompenso cardiaco, avviato nel giugno scorso, il cui percorso diagnostico, terapeutico e assistenziale è stato realizzato dall’Unità operativa di Cardiologia del San Martino, guidata dal dottor Antonio Caddeo, e condiviso dai medici di medicina generale e i cardiologi del territorio.