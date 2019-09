Il Coros punta sul “Polo calcistico diffuso”

Interessati gli impianti sportivi di Ploaghe, Tissi, Florinas e Codrongianos

Di: Antonio Caria

Un investimento di 2 milioni 432mila 450 euro per costruire un “polo calcistico diffuso” destinato a diventare un attrattore per i giovani (e non solo) calciatori del territorio, per coinvolgere i Comuni che, per primi, hanno creduto nell'esperienza sportiva in forma associata e ne riconoscono i benefici.

È questo uno dei progetti inseriti all’interno della Programmazione approvata dai 12 Comuni dell’Unione del Coros.

il progetto prevede la riqualificazione, il completamento e la messa a norma degli impianti di Ploaghe, Tissi, Florinas e Codrongianos nell'ottica di un utilizzo territoriale.

Per quanto riguarda il primo, sarà messo a norma dal punto di vista della prevenzione incendi con sistemazione delle recinzioni a norma Uni-10121, delle tribune e delle eventuali vie di esodo. Inoltre è prevista la sistemazione degli accessi per abbattere le barriere architettoniche presenti e dei drenaggi, oltre che la messa in posa di nuovo manto in erba sintetica. Saranno messi sicurezza gli spogliatoi e egli impianti. Infine è prevista la sistemazione del manto anche dell’adiacente campo di calcio a 5, con l’obiettivo di garantire un impianto adatto anche per le categorie giovanili sotto i sei anni.

In quello di Tissi, si prevede il rifacimento del manto di gioco, per renderlo adeguato alle misure regolamentari, la realizzazione di una nuova recinzione a norma Uni-10121 e alcuni interventi per garantire l’accesso dei disabili. In programma anche la realizzazione di spogliatoi, tribune e nuovi impianti.

Per l’impianto di Florinas, è prevista la messa a norma per la prevenzione contro gli incendi grazie alla sistemazione delle recinzioni a norma Uni-10121, delle tribune e delle eventuali vie di esodo, i drenaggi e il manto in erba sintetica. Inoltre saranno abbattute le barriere architettoniche presenti.

In quelli di Codrongianos verrà realizzata una recinzione a norma Uni 10121, oltre che la sistemazione della copertura delle tribune, la rigenerazione del manto in erba artificiale e la ri-omolagazione.