San Sperate. Incidente sulla strada complanare adiacente alle 131, due feriti

Sul posto Vigili del fuoco, 118 e Polizia Stradale

Di: Redazione Sardegna Live

Scontro frontale, questo pomeriggio, sulla strada complanare adiacente alla Statale 131 all'altezza del km 15,4 nei pressi di San Sperate.

Due le persone rimaste ferite, estratte dalle lamiere da una squadra dei Vigili del fuoco di Cagliari e dai sanitari del 118 intervenuti sul posto. I due feriti sono stati portati in ospedale in codice rosso ma non sarebbero in pericolo di vita. Sul posto anche la Polizia Stradale del distaccamento di Sanluri per gli accertamenti e i rilievi di legge.