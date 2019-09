A bordo dell’auto a folle velocità aggredisce anche gli agenti. Arrestato

La Polizia di Stato ha tratto in arresto un 52enne cagliaritano, pregiudicato, per resistenza e lesioni personali a Pubblico Ufficiale

Di: Alessandro Congia

Durante i quotidiani servizi di controllo del territorio finalizzato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti nelle zone limitrofe del quartiere cittadino di “Is Mirrionis”, la scorsa notte un equipaggio della Squadra Volante, mentre percorreva la locale Via Quirra, ha notato una vettura bianca con a bordo un uomo, Luciano Serra, 52 anni e un’altra persona accanto a lui.

Gli agenti hanno invertito la loro marcia per procedere al controllo del mezzo e, vedendo ciò, l’uomo alla guida dell’autovettura ha accelerato repentinamente, svoltando in Via Cornalias a gran velocità, nonostante il semaforo rosso.

I poliziotti hanno così iniziato l’inseguimento del mezzo, la cui corsa è terminata in Via Scornigiani, (zona via Cornalias – via Cinquini), una strada a vicolo chiuso. Ma, nonostante gli avvertimenti, il conducente ha abbandonato il mezzo e proseguito la sua fuga a piedi attraverso le aiuole delle varie palazzine, inseguito dai poliziotti.

Dopo una precipitosa corsa, l’uomo è stato bloccato dai due operatori che, con non poca facilità, sono riusciti a immobilizzarlo definitivamente. Gli operatori e il Serra si sono poi recati al Pronto Soccorso del SS. Trinità per i traumi, fortunatamente lievi, riportati nella colluttazione.

Il 52enne è stato tratto in arresto e trattenuto presso le locali camere di sicurezza in attesa di essere accompagnato presso il Tribunale ordinario di Cagliari per essere giudicato stamattina in direttissima.