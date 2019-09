Cocaina e hashish in casa e in auto, 24enne nei guai

La Polizia di Stato ha arrestato un 24enne cagliaritano, pregiudicato, per spaccio di sostanze stupefacenti

Di: Alessandro Congia

Un equipaggio della Squadra Volante, mentre era impegnato nei costanti servizi di Controllo del Territorio, nel pomeriggio dello scorso sabato, è stato insospettito da un’autovettura, con a bordo tre giovani, che si posteggiava nei pressi dei palazzi della Via A. Sanna, nota zona interessata da tempo da un’intensa attività di spaccio di sostanza stupefacenti.

Trascorsi alcuni minuti, gli operatori hanno notato un giovane che, sceso dall’auto, si è recato con fare sospetto verso un gruppo di altri ragazzi fermi all’ingresso di alcuni palazzi. Gli agenti, pertanto, si sono spostati verso l’adiacente via Goretti notando, dopo pochi istanti, l’auto sospetta ripercorrere il tragitto inverso. Subito gli Operatori hanno proceduto a bloccare il mezzo e a identificare i giovani all’interno, constatando immediatamente che il ragazzo visto prima si trovava seduto nel sedile posteriore.

Quest’ultimo, identificato per Roberto Coiana, 24 anni, già noto ai poliziotti, si mostrava particolarmente agitato e nervoso e ha destato negli Agenti un forte sospetto che occultasse qualcosa addosso. Infatti all’interno dei suoi pantaloni, nascondeva un involucro di plastica contenente della sostanza 5 grammi di cocaina. Sempre all’interno dei pantaloni, Coiana deteneva di altri tre involucri identici al primo, per un totale di circa 20 grammi di cocaina.

Anche L.D., 19enne incensurato, che si trovava in macchina, è stato trovato in possesso di un pezzo da 4 grammi di hashish, che teneva sempre ben nascosto all’interno dei pantaloni.

Inoltre, a casa di Coiana i poliziotti hanno trovato, tutto ben occultato all’interno di un cassetto del comò della sua camera da letto, degli involucri con più di 50 grammi tra marijuana e hashish e un bilancino di precisione.

Per tutto questo, gli agenti hanno tratto in arresto il pusher il quale è stato accompagnato presso la propria abitazione in attesa di essere condotto stamattina presso il Tribunale di Cagliari per essere giudicato in direttissima. Verso il 19enne L.D. invece, per quanto trovatogli addosso, si è proceduto ai sensi dell’ art. 75.