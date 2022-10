Bono. Nuova vita per l’asilo nido

Il servizio per quest’anno è totalmente gratuito. Alle famiglie soltanto l’onere di anticipare il costo della retta che verrà rimborsata in brevissimo tempo

Di: Redazione Sardegna Live

Lo scorso 3 settembre è ripresa l’attività del nido d’infanzia a Bono. Il Servizio si presenta completamente rinnovato, va incontro alle esigenze dei genitori e dei piccoli ospiti e per quest'anno sarà totalmente gratuito.

“Grazie all’impegno costante dell’ufficio Servizi Sociali e dell’Assessore competente è stato studiato un meccanismo che permette di sfruttare al meglio i bonus messi a disposizione dall’Inps e dalla Regione Sardegna, oltre ad ulteriori stanziamenti deliberati dal Ministero dell'Interno. Alle famiglie, soltanto l’ onere di anticipare il costo della retta che verrà rimborsata in brevissimo tempo” sottolinea il sindaco Michele Solinas.

Tra le altre novità la rivalutazione oraria, la quale prevede l' accoglienza dei minori dalle 7:30, venendo maggiormente incontro alle mamme che per questioni lavorative escono presto di casa, così come l' apertura fino al sabato e non più al venerdì, cosa che avveniva in passato. Son state accolte tutte le iscrizioni pervenute, comprese quelle dei paesi limitrofi.

“Lo straordinario lavoro fatto si evince dai numeri. Attualmente sono ben 34 i bambini frequentanti l’asilo nido” continua il sindaco. “La gestione del Servizio è stata aggiudicata alla Cooperativa sociale di Assistenza sociale arl, dotata di personale altamente qualificato e umanamente competente, con esperienza pluriennali nel settore d’infanzia. Inoltre sono state attivate due convenzioni,una con l' Università degli Studi di Sassari e una coi servizi sociali del comune di Bono al fine di permettere lo svolgimento di tirocini formativi pre - laurea e post diploma”.

“Un particolare ringraziamento, per l’ importante risultato raggiunto, va all’ ufficio dei Servizi Sociali, nelle persone dell' Assessore ai Servizi Sociali Dott.ssa Angela Solinas, che con tenacia e passione ha creduto in questo progetto fin dal principio, e alle assistenti sociali Dott.ssa Marteddu e Dott.ssa Pintore per aver curato minuziosamente tutta la parte tecnico – amministrativa” aggiunge Solinas.