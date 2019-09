Picchia un turista tedesco nei parcheggi della Lidl, topo d’auto in arresto

La Polizia di Stato ha arrestato un 50enne napoletano, pluripregiudicato, responsabile del reato di tentata rapina aggravata.

Di: Alessandro Congia

Nella mattinata di sabato, tramite chiamata sulla linea 113, alcuni addetti al servizio di vigilanza del centro commerciale “LIDL” di Viale Marconi hanno richiesto l’ausilio di un equipaggio della squadra Volante, in quanto era in corso una lite per un tentato furto su un’autovettura.

Una coppia di turisti tedeschi aveva sorpreso sul proprio furgoncino un uomo che rovistava all’interno dell’abitacolo. I due malcapitati si trovavano nel supermercato “LIDL” per effettuare diversi acquisti, dopo aver posteggiato il proprio mezzo nel parcheggio sul retro centro.

Al loro ritorno, la moglie ha notato uno dei finestrini infranti, facendo allarmare il marito, che, guardando all’interno dell’abitacolo, ha trovato un uomo intento a rovistare tra i loro oggetti.

Immediatamente il turista, aprendo lo sportello lato guidatore, ha afferrato il malfattore, Giulio Gargiulo, pluripregiudicato, che per cercare di sottrarsi alla presa dell’uomo lo ha graffiato e morso non riuscendo comunque nell’intento e cadendo rovinosamente a terra.

Gli agenti, giunti immediatamente dopo la richiesta di aiuto, hanno trovato nelle vicinanze del furgoncino un arnese con una placca in ferro e all’interno della tasca dei pantaloni indossati da Gargiulo un cellulare spento e senza sim, sicuramente provento di furto.

I poliziotti hanno, così, tratto in arresto il Gargiulo, il quale dopo essere stato accompagnato presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale SS. Trinità per le leggere contusioni riportate, considerate guaribili in quattro giorni, è stato condotto presso la propria abitazione in attesa del processo con rito direttissimo che si svolgerà questa mattina.

Il malcapitato turista tedesco, anch’esso accompagnato presso il pronto Soccorso dell’Ospedale SS. Trinità, ha riportato lesioni guaribili in sei giorni.