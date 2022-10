Decimomannu. Rissa alla festa di Santa Greca : calci pungi e coltellate, due feriti

Due "fazioni" coinvolte in un violento litigio, alla fine spunta un coltello. Un 40enne ricoverato in prognosi riservata

Di: Redazione Sardegna Live

Sanguinosa rissa alla festa di Santa Greca, a Decimomannu, all’alba. Questa mattina, alle prime luci dell'alba, alcuni giovani si sono affrontati, e durante il litigio è spuntato fuori un coltello che ha causato due feriti.

Finiti in ospedale un 40enne di Assemini, raggiunto al fianco dal fendente, e un secondo individuo. Il primo è in prognosi riservata ma non sarebbe in pericolo di vita, il secondo ha riportato una lieve ferita ed è già stato dimesso.

Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, due gruppi si sarebbero affrontati per futili motivi. Botte, calci e infine un paio di coltellate, col 40enne accompagnato al Brotzu dal personale del 118 intervenuto.

Indagini in corso per risalire al responsabile del doppio ferimento e i partecipanti alla rissa.