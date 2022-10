Oristano. Drammatico incidente sulla sp 1: muore conducente 38enne, grave passeggera

L'uomo è morto sul colpo. La donna, 41 anni, è stata trasferita in elisoccorso all'ospedale di Sassari

Di: Redazione Sardegna Live

Drammatico incidente nel primo pomeriggio, sulla provinciale 1, fra Torregrande e Oristano. Nicola Spanu, 38enne musicista di Cabras, si trovava a bordo di una Citroen quando l'auto ha sbandato finendo fuori strada, ribaltandosi e infrangendosi contro un albero.

All'arrivo dei soccorsi per l'uomo non c'era più niente da fare. In auto anche una passeggera, che ha riportato gravissime ferite. Michela Ladu, 41enne di Oristano, è stata stabilizzata e poi trasferita in elisoccorso all’ospedale di Sassari.

Non sono chiare le cause dell'incidente. La donna è adesso ricoverata in condizioni critiche. Sul posto, oltre alle ambulanze del 118 e l’elisoccorso, anche i Vigili del Fuoco, la Polizia municipale e la Polizia di Stato.