Incendia la casa che gli avevano pignorato: 71enne denunciato

Le fiamme hanno distrutto buona parte dell'abitazione

Di: Redazione Sardegna Live

Un 71enne di Teulada ha dato fuoco nella notte alla casa che gli avevano pignorato e messo all'asta dopo che, per problemi economici, non riusciva a pagare le rate del mutuo. Il fatto è avvenuto in via Torino nel comune sulcitano. L'anziano è stato denunciato dai carabinieri per incendio doloso e danneggiamento.

Erano circa le 2 di questa mattina quando il pensionato ha raggiunto l'abitazione che aveva dovuto lasciare a luglio, è entrato nel garage e ha appiccato le fiamme. Il rogo, anche a causa della presenza di una bombola, si è propagate velocemente distruggendo il garage, il piano superiore e danneggiando un'auto parcheggiata.

Sul posto sono subito giunti i vigili del fuoco e i carabinieri della Compagnia di Carbonia. Le fiamme sono state domate velocemente e i militari hanno avviato le indagini per rintracciare l'autore del gesto. Ma è stato lo stesso pensionato a costituirsi confessando.