"Sorres de mare". Un ponte tra Sardegna e Corsica oggi e domani a Tadasuni

Nel centro del Guilcer andrà in scena un fine settimana di spettacolo, musica e cultura con l'esibizione di alcune delle più belle espressioni artistiche e culturali delle due isole presso il Parco comunale del centre che si affaccia sull'Omodeo.

Sabato 1° ottobre, alle ore 21, esibizione dei Mamutzones di Samugheo, il complesso polifonico corso L'Eternu, Roberto Tangianu alle launeddas, Luca Tilocca e il suo "Sorres de Mare" project e il tenore "Untana Vona" di Orgosolo.

Domenica 2 ottobre lo show andrà in scena alle 17 con i Tenores di Orosei, L'Eternu, Roberto Tangianu, Luca Tilocca trio band e Laura Spano. Gli appuntamenti, presentati da Giuliano Marongiu, saranno trasmessi in diretta streaming da Sardegna Live.

"Quando ho visto la clip della canzone Sorres de mare di Luca Tilocca, scritta da Michele Pio Ledda mi sono subito convinta della necessità di fare qualcosa a Tadasuni per celebrare il rapporto fra Sardegna e Corsica" racconta Franca Deiana, una delle organizzatrici. "L'evento in programma nasce dal desiderio di associare le due isole sorelle mettendo insieme artisti e cantanti che ne interpretano il sentimento popolare".

"L'idea - spiega ancora Franca Deiana - è quella di riportare a Tadasuni la bellezza di cui abbiamo memoria e che è stata solo offuscata dallo spopolamento. Far rivivere nel nostro bellissimo paese le atmosfere di una volta portandone anche di nuove, in questo caso dalla vicina Corsica. Vicina non solo geograficamente, ma anche culturalmente. Sono tanti, infatti, i punti in comune fra le due terre sorelle: dalla storia alla cultura agli aspetti tipici della società rurale".

Contestualmente si terrà a Tadasuni, presso Casa Pinna in corso Impero, la mostra fotografica dedicata ai Giganti di Monte 'e Prama.