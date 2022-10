Nuoro. Al San Francesco chiude il servizio di Emodinamica

Corrias e Doneddu in una nota congiunta: "D'ora in poi costretti ad andare a Cagliari o Sassari. Chiusura lascia sguarnito un territorio enorme"

Di: Redazione Sardegna Live

"Apprendiamo con profondo sconforto e disappunto della chiusura del servizio di Emodinamica presso il reparto di Cardiologia del San Francesco di Nuoro. Cinque anni fa si annunciava la nascita dello stesso servizio nel presidio ospedaliero N.S. della Mercede a Lanusei, servizio che non è mai entrato in funzione, con conseguenti disagi per i tanti ogliastrini costretti, loro malgrado, a recarsi a Nuoro, dove oggi il servizio chiude i battenti, con gravi conseguenze per i cardiopatici e, insieme a loro, per tutto il territorio".

Così in una nota il presidente dell'associazione Cardiopatici "Amici del Cuore", Francesco Doneddu, e il consigliere regionale del Pd Salvatore Corrias. "D’ora in poi - si legge nella nota - ci si troverà costretti ad andare a Cagliari o a Sassari, poli ospedalieri troppo lontani per la gestione di una patologia in cui la tempistica è decisiva, talmente lontani che non si riuscirebbe ad intervenire per tempo nemmeno con l’eliambulanza".

"La chiusura del servizio a Nuoro lascia sguarnito un territorio enorme e compromette la possibilità di sopravvivenza di centinaia di persone, cosa, questa, inaudita e inaccettabile. Per questo ci rivolgiamo al Presidente Cristian Solinas, all’Assessore Mario Nieddu e agli organi dirigenziali di competenza affinché si adoperino subito per rimediare all’ennesima carenza di servizi sanitari in un territorio come l’Ogliastra, che già ne è privo", concludono Doneddu e Corrias.