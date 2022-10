Vigili del Fuoco: il Capo Reparto Roberto Puddu va in pensione

Dalla sede centrale del Comando, il caloroso e affettuoso saluto dei colleghi

Di: Redazione Sardegna Live

Il Capo Reparto Roberto Puddu andrà in pensione dal 1° ottobre 2022: nella serata di ieri, durante il turno notturno, il caloroso e affettuoso saluto dei colleghi, schierati con gli automezzi nel piazzale della sede centrale del Comando di viale Guglielmo Marconi, il saluto con le sirene.



Roberto ha prestato il servizio di leva in qualità di Vigile Ausiliario nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco nel 1981, a seguito di un periodo di operatività in qualità di Vigile Volontario Discontinuo, è stato nominato Vigile Permanente in servizio effettivo dal 27 aprile del 1987.



Nella sua lunga e lodevole carriera ché lo ha visto sempre operativo negli interventi di soccorso e più emergenze legate a eventi calamitosi con impegno e dedizione sia da Vigile che da autista dei mezzi di soccorso, dall'anno 2004 con il passaggio a Capo Squadra, ricoprendo anche la funzione di referente dell'autorimessa del turno con una capacità organizzativa del servizio del parco automezzi e del personale.



Nel 2018 ha ricevuto la nomina di Capo Reparto. Il Comandante, i funzionari, tutto il personale operativo e amministrativo del Comando e dei distaccamenti provinciali, colgono l'occasione del suo imminente pensionamento per augurarle un futuro luminoso e sereno.